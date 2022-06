Calbe: Schüler befragen Landtagspräsident Schellenberger

Sanierung der Schule und Digitalisierung: Landtagspräsident Gunnar Schellenberger (CDU) stellte sich am Mittwoch den Fragen von Schülern des Calbenser Schiller-Gymnasiums.

Calbe - Die Schule hat für Gunnar Schellenberger ihren Reiz noch lange nicht verloren. Der Mathe- und Physiklehrer, der vor vielen Jahren den Platz an der Tafel gegen eine Karriere im Politikbetrieb wechselte, fühlt sich sichtlich wohl im Schillergymnasium zu Calbe. Die Schule liegt ihm am Herzen. Der Landtagspräsident stellte sich am Mittwoch den Fragen von Schülern.