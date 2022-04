Calbe: Stadträte für Spielplatz

Dem Vorschlag, den Spielplatz Am Damm abzubauen, folgten die Stadträte in der vergangenen Woche nicht. Sie wollen die Spielfläche für die Kinder erhalten.

Der Spielplatz in der Grünen Lunge ist der größte und modernste Spielplatz in der Stadt. Einen kleineren Spielplatz in der Nachbarschaft wollte die Stadtverwaltung nun abreißen lassen. Das sehen die Stadträte anders und sprachen sich dagegen aus.

Calbe - Der Spielplatz Am Damm werde von den Familien nur selten genutzt, heißt es in der Beschlussvorlage für die Stadträte. „In den vergangenen Jahren wurde von den Mitarbeitern des Baubetriebshofes bei den Reinigungsarbeiten immer wieder festgestellt, dass der Spielplatz Am Damm nur sehr wenig bespielt wird. Durch die Bäume in unmittelbarer Nähe des Spielplatzes sind die Spielgeräte regelmäßig verdreckt“, heißt es in der Beschlussvorlage.