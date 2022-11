Calbe steckt 100.000 Euro in den Fußboden der Hegersporthalle

In der Hegersporthalle wird im kommenden Jahr kräftig investiert. Gut 100.000 Euro will die Stadt Calbe hier für die Sanierung des Hallenbodens ausgeben. Das sei dringend notwendig, um nicht noch mehr Geld in die Sportstätte stecken zu müssen.

Calbe - Die Fußböden von Sporthallen müssen so einiges aushalten. Kinder, Jugendliche und Erwachsene laufen, sprinten und springen auf dem Boden herum an vielen Stunden in der Woche. Das bleibt nicht ohne Folgen. Von Zeit zu Zeit muss der Hallenboden überarbeitet werden, um der stetigen Belastung standhalten zu können - so auch in Calbes Hegersporthalle.