Calbe: Tourismus startet in zwei Monaten

In zwei Monaten startet die Radfahrersaison wieder in der Bundesrepublik auch an den Fernradwegen.

Calbe - Die Idee für einen Fernradweg an der Saale wurde einst in Hof geboren. In der bayrischen Stadt setzte sich der damalige Oberbürgermeister für einen Fernradweg ein. Anfang Mai 1994 wurde der Radweg schließlich vorgestellt. Inzwischen ist er für die Kommunen an der Saale eine wachsende Möglichkeit, Tourismus zu entwickeln. Längst haben sich die Fernradwege an den großen Flüssen zu beliebten Urlaubszielen entwickelt. In gut zwei Monaten dürfte der Tourismus hier erneut in die Saison starten und damit wohl früher als in den vergangenen beiden Jahren. Die Bundesländer bauen aktuell die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie weiter ab. Wie man sich jetzt vorbereitet.