Das Schillergymnasium feiert die letzte Unterrichtsstunde vor dem Jahreswechsel gemeinsam mit zwei Pfarrern in der größten Kirche in Calbe an der Saale.

Calbe. - Der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien am Friedrich-Schiller-Gymnasium ist für alle immer irgendwie besonders. So auch in diesem Jahr. Die letzte Unterrichtsstunde des Jahres fand diesmal in der Stadtkirche „St. Stephani“ statt, teilte die Schule jetzt mit. Die ganze Schule machte sich auf den Weg durch die Stadt in das große Gotteshaus neben dem Marktplatz. Schulleiter Rolf-Uwe Friederichs lud sowohl den evangelischen Pfarrer Thomas Behr als Hausherrn sowie den katholischen Pfarrer Thomas Thorak zu der letzten Unterrichtsstunde ein. Über Gestaltung der Stunde wurden sich die beiden Pfarrer schnell einig. Einen Gottesdienst wollten sie nicht zelebrieren.

Schnell waren alle Plätze gefüllt, und einige Große standen ganz hinten und beobachteten ihre jüngeren Mitschüler. Thomas Thorak stimmte mit seinen einleitenden Worten ein und übergab dann schnell an den Chor der Schule. „Einige aus dem Weihnachtskonzert stammende Lieder klangen durch die Kirche und beeindruckten die Zuhörer. Beide Pfarrer trugen die Weihnachtsgeschichte vor, einige Schüler teilten ihre Weihnachtswünsche mit der Schulgemeinschaft“, heißt es weiter vom Gymnasium.

Schließlich ist das Weihnachtsfest ein christliches Fest, und in einer Kirche lässt sich gut daran erinnern. So konnten die Schüler vor dem Weihnachtsfest und dem gemeinsamen Besuch der Kirche einige Anregungen mitnehmen.

Die Schüler und Lehrer feiern Weihnachten in Familie. Die kommenden Tage geben allen Schülern und Lehrern Zeit, dem hektischen Alltag zu entfliehen. Schließlich ist Weihnachten auch die Zeit der Besinnung.

Eine ganz besondere Stimmung entsteht in der Adventszeit, wenn beispielsweise alle gemeinsam singen. Das machten die Schüler an ihrem letzten Schultag in diesem Jahr.

Zum Abschluss sangen alle gemeinsam „Stille Nacht“, und Pfarrer Thomas Behr verabschiedete die Schilleraner in eine besinnliche Weihnachtszeit. In den kommenden Tagen können nun alle die Schule erst einmal vergessen. Für die Schüler der 12. Klasse geht es nach dem Jahreswechsel gleich weiter. Sie bereiten sich auf die Prüfungen vor.