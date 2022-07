Calbe: Untreue-Prozess gegen Ex-Geschäftsführer pausiert

Calbe - In dem Prozess vor dem Landgericht Magdeburg gegen den ehemaligen Geschäftsführer und seinen Stellvertreter im Abwasserzweckverband Saalemündung Calbe wegen Untreue gibt es eine längere Verhandlungspause. Das bestätigte Michael Moeskes, der den ehemaligen Geschäftsführer in dem Verfahren verteidigt auf Nachfrage. Hintergrund der Pause ist, dass der Angeklagte aus Krankheitsgründen nicht mehr an dem Verfahren teilnehmen konnte. Das Gericht ließ dies durch den Amtsarzt und einen Gutachter überprüfen, bestätigte er weiter. Er gehe davon aus, dass es in diesem Jahr mit dem Prozess kaum mehr weiter gehe.