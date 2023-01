Calbe: Verschönerungsverein will Website umbauen

Calbes Verschönerungsverein widmet sich im Winter der eigenen Webseite. Sie soll in den kommenden Wochen grundlegend überarbeitet werden. Was plant der Verein?

Calbe - Der Verschönerungsverein will die eigene Vereinswebseite in den kommenden Wochen grundlegend überarbeiten. Das kündigte Vereinschef Dieter Tischmeyer an. Der Verein habe ein junges Mitglied, welches sich damit gut auskenne und die Seite verjüngen wolle, freut er sich. Von Zeit zu Zeit müsse die Webseite mal überarbeitet werden, schätzt er ein. Viele Sachen auf der Seite seien bereits in die Jahre gekommen und müssten mal wieder aktualisiert werden.