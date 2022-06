Calbe: Vorbereitungen für Arbeiten am Mühlgraben laufen

Was ist am Mühlgraben bei Calbe geplant und wie viele Millionen Euro das Projekt kosten wird.

Die Bauarbeiten am Mühlgraben bei Calbe befinden sich noch in der Vorbereitung. Es wird wohl eines der teuersten Projekte im Rahmen der Hochwasserschadensbeseitigung.

Calbe - Die Vorbereitungen für die Arbeiten an der Böschung des Mühlgrabens gehen voran. In den kommenden Monaten soll der Uferbereich des Mühlgrabens saniert werden. Das betrifft sowohl die befestigten Bereiche als auch die unbefestigten Bereiche bis zur Mündung in die Saale.