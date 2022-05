Calbe: Warum Millionen für Uferbefestigung investiert werden

In diesem Jahr soll die Sanierung der Uferbereiche des Mühlgrabens endlich beginnen. Das millionenschwere Projekt ist eines der größten im Rahmen der Schadensbeseitigung des Hochwassers von 2013.

Blick auf den Mühlgraben neben dem Schillergymnasium. In den kommenden Wochen sollen die Bauarbeiten zur Sanierung des Uferbereichs beginnen.

Calbe - Bei den größeren Projekten zur Schadensbeseitigung des Hochwassers von vor neun Jahren kam es in der Vergangenheit immer wieder zu Verzögerungen. Vor allem bei den notwendigen Genehmigungen für die Bauvorhaben ging es mitunter nicht so schnell, wie von der Verwaltung in der Saalestadt geplant. Wie sieht die geplante Sanierung aus?