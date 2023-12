Calbe: Was der Frauenchor „inTakt“ für das Adventskonzert in der Stephanikirche plant

Calbe. - Die Erkrankung des Chorleiters des Frauenchores inTakt trifft die ehrenamtlichen Sängerinnen hart. Trotzdem wollen sie ihr Adventskonzert in der Stephanikirche am Sonntag nicht absagen und bieten den Bürgern eine etwas abgewandelte Veranstaltung an.

Zudem haben die Gäste, die sich die Frauen eingeladen haben, zugesagt, mit ihnen in der Kirche aufzutreten. Vor allem die Musiker, die mit dem Chor auftreten, haben den Frauen Mut gemacht, die Veranstaltung nicht abzusagen, schildert Rosemarie Schmidt. Die Chefin des als Verein organisierten Frauenchores ist nun gespannt, wie die Veranstaltung am Sonntag ankommt. Am dritten Advent lädt der Chor um 14.30 Uhr in die Stephanikirche. Anstatt selbst zu singen, werden die Besucher bewegte Bilder sehen, die den Chor in der Vergangenheit zeigen. Aus den vielen Aufnahmen hat Rosemarie Schmidt schöne Szenen ausgesucht, die in der Stephanikirche gezeigt werden sollen.

Gemeinsam singen

Daneben gibt es aber auch einen Teil, in dem die Besucher mit den Frauen gemeinsam Weihnachtslieder singen können. „Wir haben dazu eine Begleitung auf dem Keyboard gefunden“, sagt sie.

Interessant werde die Veranstaltung auf jeden Fall, ist sie überzeugt. Denn neben den Frauen gibt es zahlreiche andere Musiker, die in der Kirche auftreten und so das Konzert einzigartig machen.

Lesen Sie auch: Schwerer Unfall: Autofahrer erfasst Fußgängerin in Calbe auf Zebrastreifen

Wie vielfältig die musikalische Kultur in der Stadt ist, haben die Frauen in der jüngeren Vergangenheit bei den Konzerten in der Kirche gezeigt. Immer wieder haben sie sich andere Musiker mit eingeladen, um die Konzerte abwechslungsreicher zu machen. Daran wollen sie auch in der Zukunft festhalten und so die Veranstaltungsreihe einzigartig machen. Viele Talente gibt es in der Stadt, zeigten die vergangenen Konzerte. Der Frauenchor hält dabei die Kultur in der Stadt hoch und will hier in Zukunft öffentlich viel wahrnehmbarer sein und auch mehr Menschen begeistern, mitzumachen.

Dabei befindet sich Calbe im Salzlandkreis in guter Nachbarschaft. In einer ganzen Reihe von Kommunen im Kreisgebiet gibt es aktive Chöre, die immer wieder auch gemeinsame Konzerte veranstalten. Dabei haben alle Chorleiter ihre persönliche Handschrift. Die lasse sich nicht einfach ersetzen, versichert Rosemarie Schmidt. So könne auch niemand den plötzlich erkrankten Chorleiter Georg Beyer ersetzen. Seit zehn Jahren übt er mit den Calbenser Frauen wöchentlich.

Dabei hat er nicht nur mit dem Liedgut aufgeräumt, welches die Frauen jetzt singen. Er hat auch für den kleinen Chor die Titel alle neu arrangiert. „Er weiß am besten was der Chor kann und stellt sich darauf ein“, sagt Rosemarie Schmidt.

Es sei nun zwar schade, dass der Chorleiter nicht arbeiten könne. Doch im Januar, hofft sie, werde er seine ehrenamtliche Arbeit offenbar wieder aufnehmen können. Dann sollen die regelmäßigen Proben wieder beginnen.

Verstärkung gesucht

Natürlich suchen die Frauen dabei auch weiterhin Frauen, die mit ihnen mitsingen wollen. Dabei zeigt sich der Chor für Interessentinnen offen. Zu den wöchentlichen Proben, die ab Januar immer dienstags ab 18.45 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in der Breite 44 stattfinden, können auch interessierte Frauen kommen. Hier können sie sich ansehen, wie die Proben ablaufen und sich das Innenleben des Chores ansehen.

Jede weitere Stimme verstärkt dabei den Chor und ermöglicht es, in den mehrstimmig gesungenen Liedern noch tonkräftiger aufzutreten. Je größer der Chor zahlenmäßig ist, desto mehr Stimmen können hier besetzt werden. „Wir freuen uns über jede neue Stimme“, sagt Rosemarie Schmidt. Und vorsingen müsse niemand, wenn sie sich vorstelle.