Calbe: Weiterbau drei Jahre nach Spatenstich

Am neuen Wohngebiet hinter dem Hänsgenhoch herrscht momentan erneut Stillstand. Doch in einigen Wochen soll sich mehr auf der Baustelle tun.

Im Baugebiet am Hänsgenhoch liegen die ersten Bodenplatten für den geplanten Bau von Fertigteilhäusern. Spatenstich für das Areal war vor knapp drei Jahren.

Calbe - Knapp drei Jahre ist es inzwischen her, als am Stadtrand von Calbe mit einem feierlichen Spatenstich der Startschuss für „das neue Bauen“ begann. Was hat sich seit dem getan?