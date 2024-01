Nach dem Ausbruch der Geflügelpest Ende Dezember in Schwarz müssen die Tierhalter ihre Tiere unter besonderen Auflagen halten, die die Kreisverwaltung nach dem Ausbruch umgehend erlassen hat.

Calbe. - Drei Tage vor Heiligabend wurde in der Saalestadt im Ortsteil Schwarz die Geflügelpest nachgewiesen. In einem eingestallten Bestand von rund 20.000 Tieren war das hochansteckende Virus in Laboren nachgewiesen und identifiziert worden (Volksstimme berichtete).