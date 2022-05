Calbe will für engagierte Bürger belohnen

Ehrenamtliches Engagement in der Saalestadt Calbe soll künftig belohnt werden. Die Verwaltung hat den Stadträten einen Vorschlag unterbreitet, wie es geregelt werden soll.

Bürger, die sich um die Sauberkeit in der Saalestadt kümmern, sollen künftig belohnt werden. Eine kleine Aufwandsentschädigung sollen die engagierten Bürger erhalten, sieht eine Satzungsvorlage nun vor.

Calbe - Wenn sich am kommenden Mittwoch die Stadträte im Bau- und Umweltausschuss treffen, wird es dabei auch um die Idee gehen, Menschen in der Stadt mit einer kleinen Aufwandsentschädigung zu honorieren, die sich ehrenamtlich für die Sauberkeit im öffentlichen Straßenraum einsetzen. Nachdem die Stadträte im Umweltausschuss in der Vergangenheit die Idee grundsätzlich begrüßt haben, das Engagement der Bürger mit einer kleinen Aufwandsentschädigung zu belohnen, wird es nun um die Regeln dazu gehen.