Urteil Calbenser Bürgermeisterwahl entschieden

Die Klage vor dem Verwaltungsgericht Magdeburg auf Wiederholung der Wahl wurde am Mittwoch am Verwaltungsgericht in Magdeburg verhandelt. Dabei folgte die mit fünf haupt- und ehrenamtlichen Richtern besetzte 9. Kammer den Argumenten des Klägers nicht.