Das improvisierte Adventskonzert in der Stephanikirche gelingt dem Frauenchor inTakt in Calbe, obwohl der Chorleiter kurzfristig ausgefallen ist.

Calbe. - Mit dem Adventskonzert am vergangenen dritten Advent hat sich der Frauenchor mit einem kulturellen Höhepunkt in der Vorweihnachtszeit zurückgemeldet.

Dabei konnte der Chor sein Programm nicht so umsetzen, wie es Monate zuvor geplant war. Durch die plötzliche Erkrankung von Chorleiter Georg Beyer verzichteten die Frauen darauf, ihr Programm vorzutragen. „Ohne den Chorleiter geht es nicht“, sagte Rosemarie Schmidt, die dem Chor als Vereinschefin vorsteht. Georg Beyer hat schließlich die Titel für die Frauen arrangiert. Er kennt die stimmlichen Fähigkeiten der Frauen im Chor. Trotzdem mussten die Besucher des Adventskonzertes auf nichts verzichten.

Denn zum Glück gibt es zahlreiche Aufzeichnungen von den Liedern der Frauen. Die zeigten sie spontan bei dem Konzert und sorgten so dafür, dass ihre Musik in der Kirche zu hören war. „Mit unserem improvisierten Programm wollten wir Ihnen am heutigen Nachmittag Momente der Stille und Besinnlichkeit, etwas Abstand von der Alltagshektik, aber vor allen Dingen innere Freude beim Lauschen unserer Lieder schenken“, sagte Rosemarie Schmidt zur Begrüßung. Die zahlreichen Künstler, die sich der Chor eingeladen hatte, um das Adventskonzert vielfältiger und musikalisch bunter zu machen, machten den Frauen zudem Mut, die Veranstaltung nicht abzusagen. Georg Beyer kam zudem zu dem Konzert, auch wenn er noch angeschlagen ist. Musik im Advent ist in der Regel etwas ganz Besonderes. „Wir hoffen sehr, dass wir mitunseren gesungenen Worten Wärme im Herzen, Hoffnung und innere Zufriedenheit wecken konnten“, sagte Rosemarie Schmidt zu den Besuchern.

Zufrieden mit Besucheranzahl

Gut drei Viertel der Plätze waren vom Publikum belegt. „Wir sind von den vergangenen Veranstaltungen verwöhnt“, sagt sie weiter. Da war die große Stephanikirche bis auf den letzten Platz besetzt. Diesmal sei ein Teil der interessierten Bürger nicht gekommen, weil es kalt in der Kirche ist und aktuell die Corona-Zahlen wieder in die Höhe schnellen. Sie könne deshalb die Zurückhaltung verstehen und trotzdem freuen sich alle über die große Zahl der Zuschauer bei dem Konzert, erzählt sie.

Glück für die Frauen ist zudem, dass alle Titel, die sich beim Adventskonzert singen wollten, schon mal aufgenommen wurden. Das sei ein großer Glücksfall, sagt Rosemarie Schmidt. Dadurch hätte das Publikum bei dem improvisierten Konzert auch das gehört, was sowieso auf dem Programm gestanden hätte.

Richtige Entscheidung

„Es war richtig, dass wir das Konzert nicht abgesagt haben“, zeigt sie sich nach dem Konzert erleichtert. Außerdem hatte der Chor in der Vergangenheit schon mehrere Veranstaltungen mit anderen Musikern geplant und durchgeführt. Das Format mit den anderen Künstlern aus der Stadt hat sich etabliert und sorgt auch für mehr Publikum, wenn die Bandbreite der musikalischen Vorträge variiert. „Eine enorme Bereicherung war der Auftritt der Gesangssolisten. Die vier Frauen haben mit ihren starken Stimmen begeistert“, freut sich Rosemarie Schmidt über die Einlage.

Erwähnen wolle sie noch besonders Jürgen Sostawa, der für die Begleitung der Sängerinnen und des Chors eine wertvolle Stütze war. „Er war kurzfristig eingesprungen und hat somit das Konzert erst ermöglicht“, dankt sie ihm für seinen Einsatz.

Im Januar soll Chorleiter Georg Beyer gesundheitlich wieder soweit hergestellt sein, dass er seine ehrenamtliche Chorarbeit wieder aufnehmen könne, lässt sie wissen. Die Frauen freuten sich bereits auf den Januar und den Start der Proben gleich nach dem Jahreswechsel. Dann beginnen die Vorbereitungen für die geplanten Veranstaltungen im neuen Jahr bereits für die Frauen.