Die Mitglieder des Verschönerungsvereins werden sich in den kommenden Wochen dem neuen Denkmal für die alte Kohlenseilbahn widmen. Hier wartet noch jede Menge Arbeit auf die Freitagsbrigade.

Calbenser Verschönerungsverein richtet das Umfeld für die Erinnerung an den Braunkohlenabbau her

Klaus Wenzlawe hält die Wasserwage an die Rasenkantensteine. Hier soll in den kommenden Woche eine Treppe entstehen.

Calbe - „Das wird noch einige Freitage dauern“, meint Hansi Demele. Er und andere Helfer des Verschönerungsvereins arbeiten aktuell am Denkmal, welches der Vereins zur Erinnerung an die Seilbahn für den Kohletransport am Verschönerungsweg aufgestellt hat.