Bürgermeister Sven Hause hilft Nora Jänecke in ein neues Trikot. Das hat die eifrigste Teilnehmerin beim Stadtradeln gewonnen. Täglich fährt die Calbenserin mit ihrem Fahrrad rund 70 Kilometer zur Arbeit und am Nachmittag wieder zurück. Bereits seit zehn Jahren macht sie das. Im Jahr kommen so bis zu 15.000 Kilometer auf dem Fahrrad zusammen.

Calbe. - Tägliche Wege mit dem Fahrrad anstatt mit dem Auto zu absolvieren, ist für Nora Jänecke Alltag. Die Calbenserin steigt täglich auf das Fahrrad und erledigt ihre Wege zur und von der Arbeit damit. Dabei arbeitet die Lehrerin in Magdeburg, wie sie bei der Abschlussveranstaltung zum Stadtradeln im Rathaus erzählte. „Ich fahre 35 Kilometer hin und 35 Kilometer zurück“, sagt sie. Dabei habe sie Glück mit ihrem Arbeitsort, verrät sie. Der liege genau am Elberadweg. 1836 Kilometer radelte Nora Jänecke während des Stadtradelns und absolvierte damit die längste Strecke. „Früher bin ich noch mit einem normalen Rad gefahren. Mit über 60 Jahren habe sie sich für ein E-Bike entschieden, schildert sie.

Insgesamt, fasst Bürgermeister Sven Hause das Stadtradeln zusammen, haben die 49 Teilnehmer 13 084 Kilometer erradelt. Acht Teams hatten sich gebildet. Die Bürger konnten sich hier auf der Webseite eintragen und andere Bürger so animieren, mitzufahren.

Dabei schwankte die Zahl der Teilnehmer in den Teams. Die Mitarbeiter der Stadtverwaltung bildeten zudem ebenso ein Team und absolvierten vor allem Dienstwege mit dem Rad. Dabei habe die Aktion unter den Mitarbeitern im Rathaus den Wettbewerbsgedanken gefördert, schildert Sven Hause. Selbst an den Wochenenden seien die Mitarbeiter mit dem Fahrrad gefahren und wollten damit zeigen, dass sie aktiv beim Wettbewerb mitmachen. Auch in Zukunft ohne Wettbewerb sollen die Mitarbeiter weiter mit den Diensträdern unterwegs sein.

Mitarbeiter der Calbenser Stadtverwaltung, die beim Stadtradeln mitgemacht haben. Foto: Thomas Höfs

Im kommenden Jahr will Calbe erneut beim Stadtradeln mitmachen, kündigte der Bürgermeister an. „Ich hoffe dann auf mehr Teilnehmer“, sagte er.

Die 49 Bürger, die sich bei der ersten Veranstaltung beteiligt hatten, seien noch ausbaufähig. Unterstützt wurde die Aktion in diesem Jahr, an der sich im Salzlandkreis nur vier Kommunen beteiligt hatten, von der Arbeitsgemeinschaft der Fahrradfreundlichen Kommunen. Die Arbeitsgruppe, in der auch Sven Hause im Vorstand mitarbeitet, stellte einige kleine Preise für die Radfahrer zur Verfügung.

Zählstellen für Saaleradweg

Neuigkeiten gibt es für den Saaleradweg in der Saalestadt, kündigte Sven Hause an. Die Kommune werde im einem Modellvorhaben in der Zukunft zwei Zählstellen am Saaleradweg erhalten, sagte er. Bislang gibt es nur drei Zählstellen im Land, fügte er hinzu. Die Zählstellen sollen verdeckt die Zahl der Radfahrer auf dem Saaleradweg erfassen. Auch an anderen Radwegen gibt es Zählstellen, die die Radfahrer erfassen.

Zeit blieb nach der kleinen Preisverleihung noch für kleine Gespräche unter den Bürgern, die sich am Stadtradeln beteiligt hatten. Ein Thema unter den Radfahrern ist dabei immer wieder der Zustand der Radwege. Nora Jänecke, die täglich nach Magdeburg mit dem Rad fährt, nutzt dabei die gut ausgebauten ländlichen Wege, die schon am Stadtrand beginnen, erzählte sie. Auf den Wegen, die leider nicht mit Wegweisern markiert seien, erreiche sie ohne die vielbefahrenen Straßen zu nutzen, den Elberadweg. Dennoch gebe es immer wieder Autofahrer, die auch die ländlichen Wege nutzen, obwohl sie dort nichts zu suchen haben. Rücksicht gegenüber Radfahrern zeigten zudem einige Autofahrer nicht, schilderte sie aus ihrer Praxis. „Da wird schon mal gehupt, damit der Radfahrer für das Auto Platz machen soll“, habe sie schon erlebt.

Rücksichtslose Autofahrer?

Lustig finde sie das nicht. Offenbar kennen manche Autofahrer die Regeln der Straßenverkehrsordnung nicht, die alle Verkehrsteilnehmer zu gegenseitiger Rücksichtnahme verpflichte.

Die Schaffung besserer Radwege ist daher auch das Ziel der Arbeitsgemeinschaft der Fahrradfreundlichen Kommunen. Sind erst einmal Radwege gebaut, kommen auch die Radfahrer, sagt Matthais Marx, der der Arbeitsgemeinschaft als Geschäftsführer vorsteht. Allerdings geht der Bau neuer Radwege sehr langsam und schleppend voran. Als Ursache sieht er, dass die Kommune dazu nicht verpflichtet seien und dafür auch keine freien Mittel hätten.

Vor allem Radverbindungen zwischen den Kommunen fehlen in der Regel. Auch in Calbe wurde das Thema im Stadtrat bereits mehrfach angesprochen. So wünschen sich die Stadträte einen Radweg nach Brumby oder auch nach Nienburg. Hier müssen die Radfahrer immer noch auf den Landstraßen mit den Autos und Lkw fahren.