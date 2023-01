Calbes Bürgermeister über Gymnasiums-Debatte: „Äußerungen unglücklich“

Der Calbenser Gymnasialstandort ist sicher. Das sehen Landes- und Lokalpolitiker so und sind anderer Meinung als Landrat Markus Bauer. Der hatte sich vor einigen Tagen öffentlich über das Verfahren mit dem Landesschulamt beklagt.

Der Sanierungsstau ist auch äußerlich am Schillergymnasium zu sehen. Die Stadt Calbe will für den Landkreis das Haus grundhaft sanieren und energetisch fit für die Zukunft machen.

Calbe - Ist der Bestand des Schillergymnasiums in Calbe sicher? Landrat Markus Bauer (SPD) hatte kürzlich in der Öffentlichkeit geschildert, dass das Landesschulamt dies offenbar nicht so sieht. Denn im kommenden Schuljahr sowie im Schuljahr 2026/27 erreicht das Haus offenbar die gesetzlich geforderte Dreizügigkeit nicht.