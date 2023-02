In einer Woche soll der Stadtrat den Jahresetat der Stadt Calbe noch einmal anpassen. Bis dahin kann die Kommune keines der geplanten Projekte beginnen.

Eine wichtige Entscheidung steht bei den Stadträten Calbes an. Es geht um die Finanzen der Stadt.

Calbe - Weil die Kommunalaufsicht der geplanten Kreditaufnahme in vollem Umfang für dieses Jahr nicht zustimmt, muss der Stadtrat am Donnerstag, 2. März, auf seiner ersten regulären Sitzung in diesem Jahr den Etat noch einmal beschließen. Dabei geht es formell nur um die Reduzierung der Kreditaufnahme um 8000 Euro.