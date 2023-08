Calbe - Kurz vor dem Start des Stadtradelns morgen ab 16.30 Uhr auf dem Marktplatz hat sich die Zahl der Radfahrenden deutlich erhöht.

37 Einwohner haben sich bislang zu der Aktion angemeldet. Mit 13 Mitarbeitern stellt dabei die Stadtverwaltung die größte Gruppe. Morgen Nachmittag soll die Auftaktveranstaltung mit einer einstündigen Radtour beginnen. Vom Marktplatz aus geht es durch die Stadt nach Gottesgnaden und anschließend auf den neu gestalteten Kleinkindspielplatz Am Damm.

Bürgermeister Sven Hause will mit seinen Mitarbeitern auch nach der Aktion weiter auf das Fahrrad setzen. Die Kommune hat neue Räder angeschafft, auf denen die Mitarbeiter einfach kurze Wege in der Stadt in Zukunft absolvieren können. Damit sollen die Mitarbeiter auch ihren Beitrag dafür leisten, die Umwelt zu entlasten. „Die Fahrräder werden tatsächlich auch rege durch unsere Mitarbeiter genutzt“, zeigt sich Bürgermeister Sven Hause erfreut. Hier werden zukünftig jährlich einige Kilometer mit dem Rad zurückgelegt und somit kleinere Beiträge für den Klimaschutz geleistet. Ganz nebenbei hat diese Form der Bewegung aber auch den positiven Nebeneffekt der persönlichen Gesundheitsförderung.

Auch kurz vor dem Start können sich Bürger noch zum Stadtradeln anmelden, weist die Stadtverwaltung hin. Zudem gibt es einige kleine Preise für die Teilnehmer zu gewinnen. Calbe will in Zukunft mehr auf das Fahrrad setzen und will mehr Straßen mit entsprechenden Wegen ausrüsten. In der Kleinstadt spielt das Fahrrad bislang vor allem auf dem Saaleradweg eine große Rolle. Daneben sind die Gewerbegebiete in der Kommune mit Radwegen erschlossen und sollen so zum Radfahrern die Einwohner ermuntern.