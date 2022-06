Calbes THW sichert Brandgebäude in Schönebeck ab

Nach dem Brand in der Salzer Straße in Schönebeck ist nun das THW aus Calbe vor Ort, um das Gebäude abzusichern.

Das Technische Hilfswerk (THW) Calbe sichert das Gebäude in der Salzer Straße in Schönebeck ab, damit die Polizei die Brandursache ermitteln kann.

Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr fahren drei Fahrzeuge des Technischen Hilfswerks (THW) Calbe in die Salzer Straße in Schönebeck ein. Die neun Ehrenamtlichen sind vor Ort, um das Gebäude abzusichern, das die Woche zuvor in Brand stand.