Caritas erweitert in Calbe Angebot für Kinder und Jugendliche

In Calbe hat die Caritas-Trägergesellschaft St. Mauritius ihr Angebot in der Betreuung von Kindern und Jugendlichen erweitert. Nun wurden die Umbauarbeiten mit der offiziellen Einweihung beendet.

Pfarrer Thomas Thorak spricht seinen Segen zur Einweihung der Caritas in Calbe nach der Erweiterung. Am Wochenende gab es eine Feierstunde nach einem umfangreichen Umbau.

Calbe - Der Caritas Kinder- und Jugendhilfeverbund Sankt Elisabeth hatte am Wochenende eine kleine Feier. Die Einrichtung hat sich in den vergangenen Wochen erweitert und bietet nun mehr stationäre Plätze an, teilte der Träger jetzt mit. Räume in einem Altbau am Calbenser Standort wurden dazu renoviert. Rund 20. 000 Euro investierte die Einrichtung dabei.