Über drei Jahre nach der Tat kann Computer-Betrugs-Fall im Schönebecker Amtsgericht abgeschlossen werden. Eine angeklagte Frau aus Schönebeck kommt glimpflich davon.

Unter Angabe eines falschen Namens soll ein Betrüger-Trio Waren online bestellt und nach Schönebeck liefern lassen haben.

Schönebeck/Oschersleben. - Eine 41-jährige Schönebeckerin sowie eine 37 Jahre alte Frau aus Oschersleben in der Börde müssen sich im Schönebecker Amtsgericht verantworten. Ganz neu ist der Prozess indes nicht. Bereits im Juli 2024 erhob die Staatsanwaltschaft Anklage wegen PC-Betruges, damals auch noch gegen einen Mann, der nun gesondert verfolgt wird. Die beiden Frauen sowie der Mann sollen im Sommer 2022 im Internet Waren unter Angabe eines falschen Namens bestellt haben.