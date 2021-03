Die ersten Beschäftigten von Kitas sowie Grund- und Förderschulen im Salzlandkreis werden am Sonnabend geimpft.

Schönebeck/Staßfurt (vs) l Rund 1.500 Beschäftigte in den Kindertagesstätten des Salzlandkreises und etwa 700 in Grund- und Förderschulen haben dem Salzlandkreis ihren Bedarf an einer Schutzimpfung gegen das Coronavirus zurückgemeldet. An diesem Sonnabend werden die ersten im Impfzentrum in Staßfurt erwartet.



„Oberstes Ziel ist und bleibt der Schutz der älteren Bevölkerung“, stellt Landrat Markus Bauer klar. „Die am aktualisierte Bundes-Impfverordnung gibt uns aber auch die Möglichkeit, allen verfügbaren Impfstoff auf breitere Personenkreise zu verteilen. Ich bin froh, wenn wir nun auch Kita-Erzieherinnen und Grund- und Förderschullehrern ein Impfangebot machen dürfen. Eltern, Kinder und das pädagogische und nichtpädagogische Personal in den wiedereröffneten Einrichtungen erhalten Entlastung und deutlich mehr Sicherheit. Wir stärken die Bildung. Wir stärken aber genauso die Wirtschaft und Betriebe, in denen die Eltern beschäftigt sind.“



Bedarf ermittelt

Der Salzlandkreis hatte im Vorfeld alle betreffenden Einrichtungen angeschrieben und den Bedarf der Beschäftigten an einer Schutzimpfung ermittelt. Die geänderte Impfverordnung nennt Kita-Personal und Personal in den Grund- und Förderschulen, die im Februar mit hoher Priorität in die Stufe 2 vorgerückt sind. In genau dieser Reihenfolge plant die Kreisverwaltung mit den Trägern der Einrichtungen und mit dem Impfzentrum in Staßfurt die Terminvergabe.



Mit dem verfügbaren Impfstoff von AstraZeneca sollen nun an drei aufeinanderfolgenden Sonnabenden im März alle impfwilligen Beschäftigten der Kindertagesstätten ihre erste Spritze zur Immunisierung erhalten. Das Impfzentrum des Salzlandkreises in Staßfurt ist vorbereitet und öffnet mit drei Impfstrecken. Die fast 1.500 Termine stehen fest. Für das ebenso impfberechtigte Personal der Grund- und Förderschulen wird in der Planung über zwei Tage in der Ferienzeit nachgedacht.