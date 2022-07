Corona: In Schönebeck werden die abendlichen Impftermine kaum genutzt

Eigentlich wollte man es Berufstätigen in Schönebeck einfacher machen, einen Impftermin zu bekommen. Darum wurden extra Termine in die Abendstunden gelegt. Genutzt wurden diese jedoch kaum.

Die abendlichen Impftermine gegen das Coronavirus wurden in Schönebeck nicht sonderlich stark genutzt. Am Donnerstag finden nochmal Impfungen in den Abendstunden statt.

Schönebeck - Eigentlich eine tolle Idee: im Rahmen der Impfaktionswoche #HierWirdGeimpft des Bundes bietet das Hausarztteam Schönebeck Impftermine auch in den Abendstunden an. So soll es beispielsweise Berufstätigen einfacher gemacht werden, eine Impfung zu erhalten. Allerdings hält sich die Nachfrage in Grenzen, wie Doktor Robin John vom Hausarztteam auf Nachfrage mitteilt. „Montagabend hatten wir nur etwa 30 Leute da. Dabei hätten wir sogar doppelt so viele impfen können“, sagt der Mediziner.