Auch die Fähre in Breitenhagen wird Himmelfahrt nicht fahren. Archivfoto: Linßner

Die Fähren in der Einheitsgemeinde Barby bleiben am Herrentag an den Ufern. Eine Dreifährentour ist damit nicht möglich.

Barby/Breitenhagen/Groß Rosenburg (tli) l Die Gierfähren der Einheitsgemeinde pendeln bis einschließlich kommenden Sonntag, 24. Mai, nach dem Winterfahrplan. Das resultiert aus der Corona-Krise: Fähre Barby Montag bis Freitag von 5.15 bis 18.30 Uhr, Sonnabend 10 bis 16 Uhr, Sonn- und Feiertag kein Betrieb Fähre Groß Rosenburg Montag bis Freitag von 5 bis 8 Uhr und von 13 bis 18.30 Uhr, Sonnabend, Sonn- und Feiertag ist kein Fährbetrieb Fähre Breitenhagen Montag bis Freitag von 5 bis 8 Uhr und von 13 bis 18.30 Uhr, Sonnabend, Sonn- und Feiertag ist kein Fährbetrieb Damit ist auch am Feiertag Himmelfahrt-Donnerstag, 21. Mai, kein Fährbetrieb. Eine Dreifährentour ist damit nicht möglich.

