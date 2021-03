In der Stadt Schönebeck wird Mitte April mit dem Impfen begonnen. Im alten DRK-Gebäude wird eine Impfstation aufgebaut.

Schönebeck l Gute Nachrichten für alle Einwohner der Stadt: Schönebeck wird ab Montag, 12. April, mit den Corona-Impfungen beginnen. Das teilte am Dienstag Oberbürgermeister Bert Knoblauch (CDU) auf Anfrage der Volksstimme mit. Am Dienstag fand demnach ein Treffen mit den Beteiligen in der Elbestadt statt, um die letzten Details abzusprechen.



Wie der Oberbürgermeister weiter informierte, werden die Impfungen im alten DRK-Gebäude in der Böttcherstraße durchgeführt. „Die Terminvergabe werden wir selbst vornehmen“, so Knoblauch. Dazu dienen unter anderem die Rückläufe, nachdem die Stadt Senioren nach Priorität angeschrieben habe. Ab 12. April sollen dann täglich in der Zeit von 9 bis 17 Uhr geimpft werden. 120 Impfdosen am Tag, 600 pro Woche. Voraussichtlich wird der Impfstoff von Biontech gespritzt. Die Stadt startet die Aktion gemeinsam mit dem Hausarztteam Schönebeck und dem Landkreis.



Schon seit Januar bereitet sich die Stadt auf das Impfen vor. Dass Schönebeck nun erst ab Mitte April an der Reihe ist, folgt einer Entscheidung des Landkreises. Der wiederum ist von der Lieferung des Impfstoffes abhängig.