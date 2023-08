Von der WHO wird E.G 5 als „Variante von Interesse“ eingestuft. In vielen Ländern tritt sie nun auf und die Meldung von Infektionen häufen sich. Wie Dr. Robin John die Situation einschätzt

Schönebeck - Selbsttests, Isolation und Lockdown. Diese Begleiterscheinungen des Coronavirus dürften noch sehr gut im Hinterkopf sein. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erklärte im Mai 2023 die Pandemie als beendet. Nun im August also knapp drei Monate später tauchen Meldungen über die Variante Eris oder auch EG.5 auf. Die WHO bezeichnet diese als Variante von Interesse.