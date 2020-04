Das Corona-Testzentrum in Bernburg. Foto Franziska Richter

Das Corona-Testzentrum in Bernburg wird erweitert. Zusätzlich wird eine Fieberambulanz eingerichtet.

Bernburg (vs) l Das Corona-Testzentrum auf dem Gelände des Gesundheitsamtes in Bernburg - Thomas-Müntzer-Straße-41 - wird ab Montag, 6. April, um eine Fieberambulanz erweitert. Das teilt die Verwaltung des Salzlandkreises am Freitag mit.

Den Angaben nach wird dort Montag bis Freitag zwischen 12 uhr 14 Uhr eine ärztliche Sprechstunde für Patienten mit Symptomen wie Fieber und Husten stattfinden. Das Hausarztzentrum Dr. Steffen Haase aus Baalberge und weitere Mitarbeiter von Hilfsorganisationen unterstützen dabei.

In der Fieberambulanz sollen Patienten mit Infektsymptomen zügig ärztlich versorgt werden können, um damit die Hausärzte mit ihren oftmals wenigen Schutzausrüstungen sowie die dort befindlichen Patienten besser zu schützen.

Das Testzentrum bleibt dennoch geöffnet und nach Ablauf der Fiebersprechstunde besteht dort noch bis 16 Uhr - insofern nicht schon in der Sprechstunde getan - die Möglichkeit bei vorhandenen Symptomen einen Abstrich machen zu lassen. Die Befunden werden von Mitarbeitern des Landkreises übermittelt. Ergebnisse liegen zumeist am Folgetag vor und werden telefonisch oder per Post mitgeteilt.

Erst in dieser Woche wurde bekannt, dass die Krankenhaus in Bernburg die Schwerpunktklinik für Coronapatienten im Salzlandkreis wird.