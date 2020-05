Rund um Plötzky und Pretzien gibt es mehrere Seen. Diese könnten in Zeiten der Corona-Krise ein noch beliebteres Ausflugsziel sein. Foto: Olaf Koch

Der Tourismus im Naherholungsgebiet um Plötzky und Pretzien könnte durch die Corona-Krise angekurbelt werden.

Schönebeck/Plötzky l Die corona-bedingten Reise- und Kontaktbeschränkungen machen die Urlaubsplanung schwierig. Vor allem ob und wie ein Auslandsurlaub möglich ist, steht in den Sternen. Aber genau deswegen könnte sich die Corona-Krise als eine große Chance für den regionalen Tourismus erweisen.

Landrat Markus Bauer (SPD) ermuntert bereits dazu, dass die Bürger die Gelegenheit nutzen könnten, um ihre Heimat zu entdecken. „Wenn Sie sich schon länger vorgenommen haben, bestimmte Orte im Salzlandkreis zu besuchen, dann ist jetzt die Gelegenheit gekommen, das auch zu tun“, so Bauer. Er betont, Urlaub in der Heimat stärke nicht nur die Bindung zur Region, sondern sei auch ein wichtiger Beitrag für die hiesige Tourismusbranche.

Ferienhäuser öffnen

Die ersten, die wieder Gäste empfangen dürfen, sind die Anbieter von Ferienwohnungen und Ferienhäusern. Seit Freitag, 15. Mai, dürfen diese wieder an Gäste vermietet werden. Voraussetzung ist jedoch, dass es sich um Sachsen-Anhalter handelt, so der Beschluss der Landesregierung. Hotels und Pensionen dürfen ab dem 22. Mai wieder Bürger aus Sachsen-Anhalt beherbergen.

Bei der Elbaue Naherholungsförderungsgesellschaft zeigt man sich optimistisch. Geschäftsführer Stephan Schmidt und Carola Lindner, die die Rezeption in Plötzky betreut, sind sich einig: Corona könnte das Geschäft der Naherholung ankurbeln – wenn man der Pandemie denn wenigstens etwas Gutes abgewinnen möchte.

Nachfrage besteht

Und wie Lindner berichtet, besteht bereits Nachfrage: „Wir haben schon einige Anfragen vorliegen. Und zum Herrentag haben wir unsere sechs Bungalows auch bereits alle vermietet.“ Dabei handelt es sich – wie vorausgesetzt – um Gäste aus Sachsen-Anhalt, ergänzt sie.

Auch Campingplätze dürfen wieder öffnen. Jedoch müssen das Wohnmobil oder der Wohnwagen mit eigener Toilette, eigener Waschgelegenheit und eigener Küche ausgestattet sein. So soll eine autarke Versorgung gewährleistet werden. Und auch in diesem Fall muss der Gast aus Sachsen-Anhalt kommen. Klassisches Zelten ist hingegen noch verboten.

Abstand in Sanitäranlagen

Carola Lindner bedauert dies. „Das wäre schon schön gewesen. Platz haben wir schließlich genug, da würde sich niemand zu nahe kommen“, sagt sie. Zumal man sich bereits vorbereitet hat. Wie Schmidt und Lindner erklären, habe wurde jede zweite Toilette, jede zweite Dusche und jedes zweite Waschbecken abgesperrt, um so größere Abstände innerhalb der Sanitärräume zu gewährleisten.

Dass das Gebiet rund um Kolumbus-, Eder-, Königssee und Co. die Menschen anzieht, war auch am Wochenende zu beobachten. Spaziergänger, Radfahrer, Familien mit Kindern und auch Senioren waren unterwegs. So zum Beispiel Maria und Dirk Schröder aus Magdeburg. Das Ehepaar hat das teils freundlich Wetter für einen Tagesausflug genutzt. „Ich finde es hier richtig idyllisch. Und es liegt ja quasi direkt vor der Haustür“, sagt Maria Schröder. Campingurlaub sei aber nichts für sie, so die Magdeburgerin. Urlaub in einem Ferienhaus oder einem Hotel hingegen schon.

Gäste aus Sachsen-Anhalt

Stichwort Hotel: Wenn diese ab Freitag wieder öffnen dürfen, gilt auch für diese: Nur Gäste aus Sachsen-Anhalt sind erlaubt. Dass das nicht lange so bleibt, fordert der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) in Sachsen-Anhalt. In einer Pressemitteilung heißt es, man brauche für die Hoteliers ein klares Zeichen, dass sie auch Gäste aus anderen Bundesländern beherbergen dürfen. Der 28. Mai als Stichtag, für weitere Lockerungen für das Gastgewerbe, solle eingehalten werden.

„Erfahrungsgemäß sucht der reisende Gast nicht tagelang nach seinem Reiseziel, sondern bucht das schnellstmögliche Ziel. Somit sind unsere Hoteliers im Wettbewerb zu anderen Bundesländern unterlegen. Das kann nicht im Sinne der Politik sein, dass man einen solchen Wettbewerbsnachteil hervorruft“, so Dehoga Sachsen-Anhalt.