John Lee Hooker Junior währen eines Konzertes in Algerien. Archivfoto: EPA/Mohamed Messara

Das Konzert von John Lee Hookler Jr. im Rautenkranz Barby muss abgesagt werden. Einen Ersatztermin gibt es noch nicht.

Barby (dt) l Das Konzert von John Lee Hooker Jr. am 20. März in Barby wird abgesagt. Wie der Rautenkranz am Mittwoch informiert, habe der 68-Jährige die Konzerttour für das Frühjahr 2020 abgesagt. Grund dafür ist die aktuelle Lage zum Coronavirus.

Das Konzert im Rautenkranz soll im Herbst nachgeholt werden, der genaue Termin wird noch bekannt gegeben. Die Karten behalten ihre Gültigkeit.