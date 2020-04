Im Salzlandkreis sind am Mittwoch wieder vier neue Coronafälle bekannt geworden. Eine Person befindet sich im kritischen Zustand.

Bernburg (vs) l Die Zahl der im Salzlandkreis am Coronavirus erkrankten Personen ist am Mittwoch um vier gestiegen. Das teilt der Landkreis mit. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der positiv getesteten Personen auf 44. Elf davon gelten wieder als gesund. Aktuell befinden sich 136 Personen im Salzlandkreis in häuslicher Quarantäne, 42 konnten bereits aus der Quarantäne entlassen werden.

Derzeit müssen drei Personen aufgrund der Infektion stationär behandelt werden. Den Zustand eines Patienten schätzt der Fachdienst Gesundheit als kritisch ein.

In den vegangenen Tagen war die Zahl nur gering angestiegen, am Montag wurde kein neuer Fall gemeldet.