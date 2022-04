Cyberkriminalität im Salzlandkreis: Abzocke und Erpressung im Netz

Schönebeck/Staßfurt - Betrüger bieten Artikel auf Online-Plattformen wie eBay, eBay-Kleinanzeigen oder Facebook Marketplace an und lassen sich von den Käufern bezahlen – die vermeintliche Ware schicken sie aber niemals ab, besitzen sie in der Regel gar nicht. Das ist eine ganz typische Betrugsmasche im Internet, wie sie auch immer wieder mal im Schönebecker Amtsgericht verhandelt wird. Teilweise ergaunern sich die Kriminellen so bis zu mehrere tausend Euro.