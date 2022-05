Das hat Calbes Heimatstube spannendes im Jahr 2022 vor

Die Aktivitäten der Heimatstube in Calbe waren im Jahr 2021 überschaubar. Trotzdem lassen sich die Mitglieder nicht entmutigen und bereiten Veranstaltungen für dieses Jahr vor.

Reinhard Hädecke zeigte in der Calbenser Heimatstube einen tiefen Einblick in die Entwicklung der Pflanzenschutzmittel. Es war eine der wenigen Veranstltungen im vergangenen Jahr.

Calbe - Vielleicht geht es im Frühjahr wieder los, wünscht sich Uwe Klamm wieder mehr Publikum in der Heimatstube am Markt in Calbe. Im vergangenen Jahr konnten die Mitglieder nur wenige Veranstaltungen erleben.