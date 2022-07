Kinder Das Schönebecker Soziokulturelle Zentrum „Treff“ bietet für Kinder in den Ferien einiges an

In den Ferien ist es wichtig, die Füße hoch zu legen und zu entspannen. Doch erstens wird das nach einiger Zeit langweilig und zweitens gibt es Angebote in Schönebeck, wo es einiges zu tun und zu machen gibt. Was das „Treff“ Kindern anbietet.