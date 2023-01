Dezember Das Wetter im Salzlandkreis: Frühlingsgefühle statt weißer Weihnacht

Erst Temperaturen um die minus 10 Grad Celsius, wenige Tage später plus 15 Grad Celsius: So zeigte sich der Dezember 2022. Weiße Weihnachten gab es also nicht. Vielmehr brachte das Wetter Frühlingsgefühle. Und was noch?