Straßenbau Das wird teuer: Ein vierstelliges Missverständnis um den Breiteweg in Schönebeck

Die Bauarbeiten am Breiteweg in Schönebeck werden am 4. Oktober beginnen. Für die Anwohner und Gewerbetreibenden ist dies nur bedingt ein Grund zur Freude. Zuletzt hat es immer wieder reichlich Diskussionen um die Straße gegeben. Aktuell erreicht kein angenehmer Brief die Anwohner und er kommt nicht von einem Energieunternehmen.