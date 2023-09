Ein Sicherheitsdienst sorgte bei der Stadtratssitzung in Calbe dafür, dass nur 40 Einwohner an der öffentlichen Stadtratssitzung teilnehmen konnten. Stadtratsvorsitzender Christian Behlau (Linke) hatte den Sicherheitsdienst bestellt. Lauten Protest gab es von den Bürgern, die nicht zur Stadtratssitzung hereingelassen wurden.

Calbe - Viele Bürger nutzten die jüngsten Stadtratssitzung in Calbe, um gegen die Kündigung ihrer Pachtverträge für Garagen zu protestieren. In der großen Angergasse hatten die Bürger Position bezogen. Im Gegensatz zur Stadtratssitzung zuvor, wo sie das Gelände des Schillergymnasiums betraten, mussten sie diesmal vor der Schule bleiben. Stadtratsvorsitzender Christian Behlau (Linke) hatte einen Sicherheitsdienst, bestehend aus zwei Personen, angefordert, der die Calbenser am Eingang aufhalten sollte. Nur 40 Bürger durften an der Stadtratssitzung teilnehmen. Mehr lasse der Raum nicht zu, begründete er.