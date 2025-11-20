Zwischen Alt Tochheim und dem Schöpfwerk bei Breitenhagen werden der Elb- und der Saaledeich saniert. Die Arbeiten sollen im vierten Quartal 2026 abgeschlossen sein. Zuvor wurde der Deich in Höhe des Dorfes mit Spundwänden saniert.

Das vorgefundene Kabel ist das alte Schöpfwerkversorgungskabel. Es wurde am Deichfuß vorgefunden.

Breitenhagen - Die Din-gerechte Deichsanierung im Raum Breitenhagen schreitet voran. Das bemerken Nutzer der Alten Zerbster Straße, die von Rosenburg nach Alt Tochheim führt. Denn bei Überfahrt des sanierten Ringdeiches, dort, wo auch der Landgraben fließt, verbieten Sperrschilder Kraftfahrzeugen die Weiterfahrt. Gebaut wird an der Alten Elbe, ein stehendes Gewässer, das sich parallel zur Stromelbe befindet.