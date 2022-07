Denkmal: Windmühle bei Pömmelte nahe Schönebeck ist wieder komplett

Die Pömmelter Bockwindmühle erhielt ihre Flügel zurück. Der letzte große Orkan hatte sie zerstört. Am Donnerstag wurden sie von einer Spezialfirma aus der Altmark montiert. Die Kosten betragen rund 61300 Euro.

Pömmelte - Brigitte Grönwald verfolgt die Arbeiten mit zufriedenem Gesicht. Die Vorsitzende des Pömmelter Mühlenvereins wohnt gleich neben der Windkraft, oder besser gesagt: Die Mühle steht auf ihrem Grundstück. Ihre Vorfahren betrieben sie über Generationen. Die Männer einer Altmärker Spezialfirma bauen die Flügel an, die aus Lärchenholz bestehen. Ein Mobilkran hebt sie Stück für Stück in Höhe des metallischen Rutenkreuzes, an dem sie befestigt werden. Eine Ergänzung zum Ringheiligtum Pömmelte?