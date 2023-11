Im Zuge der Baumaßnahmen im Breiteweg in Schönebeck wurden fast alle Bäume in der Straße gefällt. Zahlreiche Baumspenden helfen nun dabei, neue pflanzen zu können. Und weitere sind jederzeit möglich.

Schönebeck - „Das wertet die Straße auf“, ist Schönebecks Oberbürgermeister Bert Knoblauch (CDU) überzeugt und ist mit gutem Beispiel vorangegangen. Direkt beim Rathaus an der Ecke des Breiteweges steht „sein“ Baum, den er spendete. Und weitere Schönebecker folgten seinem Beispiel. Am Dienstag kamen einige der Spender in den Breiteweg, um sich „ihre“ Bäume anzusehen und zu erfahren, wo sie gepflanzt werden.

Ein Baum als Geschenk

Insgesamt 53 Bäume werden in den nächsten Tagen gepflanzt. 25 Ulmen und 28 Frühlingskirschen werden dann die Straßen bunter machen. „Damit ist der Breiteweg auf dem Weg zur Prachtstraße, wie er es einst war“, glaubt Bert Knoblauch.

Neben dem Stadtoberhaupt haben andere Schönebecker gespendet. Beispielsweise hat das Hausärzteteam drei Bäume vor der Praxis errichtet. Direkt daneben wird der Baum der Familie Maranhão Klose stehen. „Wir wollten etwas für die Gestaltung der Straße tun“, begründet Corinne Klose die Pflanzung. Sie hat stellvertretend die Urkunde entgegengenommen, da der eigentliche Spender verhindert war.

„Ich möchte, dass die Straße wieder grün wird“, begründet Schönebecks Klimamanagerin Kathrin Miele ihre Baumspende. Ihr Baum wird bei den Spielgeräten wachsen. Für sie ist es nicht das erste Mal, dass sie einen Baum spendet. „Ich glaube, ich bin sowas wie eine Initiatorin“, fügt sie schmunzelnd hinzu. Vor 30 Jahren, zur Geburt ihres Sohnes, hat sie einen Baum in Magdeburg pflanzen wollen. Ihr Anruf in der Stadtverwaltung der Landeshauptstadt führt zu Fragezeichen. Doch schließlich wird ihrem Wunsch Rechnung getragen. In der Diesdorfer Straße steht der Baum für ihren Sohn noch heute.

Auch Evelyn Wecke dachte bei der Baumspende an ihren Sohn. Thoralf Wecke ist Arzt in Salzelmen und feiert am 30. März seinen 50. Geburtstag. „An diesem Tag blühen Frühlingskirschen“, begründet Evelyn Wecke. Doch neben dem Geschenk steht der Baum auch für die Verbundenheit und Verwurzelung mit der Heimatstadt der Beiden – Schönebeck.

„Ohne meine Familie und Freunde hätte ich es nicht geschafft“, ist Karin Kohlberg überzeugt. Zweimal war sie schwer erkrankt, konnte aber jedes Mal wieder gesund werden. Dabei sei es zwischenzeitlich sehr ernst gewesen. „Der Baum ist ein Geburtstagsgeschenk“, erklärt Ehemann Hans-Jürgen Kohlberg.

Weitere Spenden möglich

Dass neue Bäume nötig waren, liegt daran, dass der Breiteweg grundhaft ausgebaut wurde. Das Projekt hat ein Volumen von zwei Millionen Euro. Neben einer komplett neuen Fahrbahn wurde auch ein Radweg errichtet. Außerdem entstand eine neue Grünfläche mit Spielplatz. Um diesen komplexen Ausbau durchzuführen, mussten 27 Bäume gefällt werden. Mit den Neupflanzungen sollen nun wieder Farbtupfer die Straße zusätzlich verschönern. Geht es nach Bert Knoblauch können gerne weitere Spenden erfolgen.

Die Bäume selbst sind bereits 15 Jahre und älter, so dass ihre Pflanzung relativ problemlos erfolgen kann. Zusätzlich werden noch 24.000 Blumenzwiebeln in den nächsten Tagen eingepflanzt. Bis zur offiziellen Eröffnung am 27. November sollen alle Maßnahmen beendet sein, kündigt der Oberbürgermeister an.

Gleichzeitig lädt er ein, bei der nächsten Baumpflanzaktion dabei zu sein. Diese wird heute bei der Pumptrackanlage in der Söker Straße stattfinden.

Weitere Infos zu Baumspenden: www.schoenebeck.de/de/mein-baum.html

Das Ehepaar Kohlberg und „ihr" Baum.