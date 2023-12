Calbe. - Wenige Tage vor Weihnachten wurden die Bauarbeiten am Kreisverkehr in der Magdeburger Straße beendet. Das Bauvorhaben stieß in der Kommune dabei auf wenig Gegenliebe. Denn ausgerechnet zu einer Zeit, in der besonders viel Verkehr die Ortsdurchfahrt belastet, wurde der Kreisverkehr zu einer Baustelle Zusätzlich sorgte die Baustellenampel mitunter für lange Warteschlangen.

Borden spät geliefert

Eigentlich sollte die Baustelle viel früher eröffnet werden. Doch woran lag es, dass die Bauarbeiten erst so spät beginnen konnten? „Die Ausführung bis in den Dezember hinein war so nicht vorgesehen. Aufgrund von Lieferproblemen bei den Natursteinborden kam es zu einer Verzögerung von ca. 6 Wochen“, teilt Stefan Hörold der Präsident der Landesstraßenbaubehörde mit.

Bislang konnten allerdings nur zwei der insgesamt drei Bauabschnitte abgearbeitet werden. „Geplant ist die Fortsetzung der Arbeiten sobald es die Witterung zulässt. Derzeit gehen wir von einem Beginn am 15. Januar 2024 aus. Uns ist aber bewusst, dass sich dieser Termin witterungsbedingt jederzeit verschieben kann. Daher kann auch derzeit noch kein konkreter (seriöser) Termin für die Fertigstellung des 3. Bauabschnitt benannt werden“, teilt er weiter mit. Die Bürger und die Pendler, die Calbe täglich durchqueren, müssen sich also in den kommenden Wochen auf eine neue Baustelle an dem wichtigen Kreisverkehr einstellen. Dabei lässt sich die Engstelle in der Stadt kaum umfahren .

Weitere Sanierungen

Wichtig ist der Ausbau des Kreisverkehrs unter anderem für die heimische Wirtschaft. Regelmäßig passieren große Stahlteile den Kreisverkehr, die in der Stadt zusammengebaut werden. Die starke Belastung der Straßen hat sich auf den Kreisverkehr ausgewirkt. Auch an anderen Stellen unterliegen die Straßen großen Belastungen und sollen in der Zukunft grundhaft ausgebaut werden.

Die Stadt plant hier bereits seit einigen Jahren den grundhaften Ausbau der Barbyer und der Salzer Straße. Im übernächsten Jahr, so die Planungen, soll das Projekt endlich umgesetzt werden. Eine neue Vereinbarung hat der Stadtrat zudem für die Nienburger Straße abgeschlossen. Vom dortigen Kreisverkehr bis zum Lindendreieck soll die Landesstraße hier in der Zukunft ebenso grundhaft ausgebaut werden. Allerdings dürfte die Umsetzung hier noch einige Jahre dauern. Dabei ist die Belastung der Straße über die Jahre kontinuierlich gewachsen. Währen der Corona-Pandemie ging die Belastung der Straße wegen des geringeren Verkehrsaufkommens zurück. Dennoch gehören die Landesstraßen in der Stadt zu den am stärkten belasteten Straßen. Tausende Fahrzeuge sind hier in der Regel täglich unterwegs.

Ein Ausbau der Straßen sorgt dabei nicht nur für die Autofahrer für mehr Komfort. Es dürfte auch die mit dem Verkehr verbundenen Geräusche reduzieren. Die Geräuschkulisse ist für die Anwohner ein permanentes Problem. Viel zu hoch ist die Geräuschkulisse für die Bürger, die direkt an der Ortsdurchfahrt wohnen. Möglicherweise gibt es hier deswegen in der Zukunft noch weitere Einschränkungen, was die erlaubte Geschwindigkeit angeht, hatte die Stadt in der Vergangenheit bereits angekündigt. Geringeres Tempo der Fahrzeuge bedeutet auch weniger Geräusche, vor allem in den Nachtstunden.