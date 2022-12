Der „Spion“ am Fenster zur Unterhaltung

Barby - Auf dem Dorf oder in einer Kleinstadt kennt jeder jeden, so auch in Barby. „Wer war denn das?“, rief neugierig eine Stimme am Fenster hinter der Gardine. Der Blick starrte in den Fensterspiegel, der auch Spion genannt wurde. Er war so am äußeren Fensterrahmen angebracht, dass man mindestens den Gehweg übersehen konnte.