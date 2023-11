Der Winter naht.. auch in Schönebeck. Was bei KVG, Polizei, Bauhof und Ameos passiert ist

Schönebeck. - Gestern früh um 6.30 Uhr begann wie jeden Tag der Arbeitstag für den städtischen Bauhof. Wirklich überraschend dürfte zu diesem Zeitpunkt für keinen Mitarbeiter gewesen sein, dass der gestrige Tag im Zeichen des Winterdienstes stehen wird. „Rund 10 bis 15 Tonnen Streumittel haben wir verteilt“, schätzt der Betriebsleiter des Bauhofes, Dennis Eckert, ein. Während fast überall Streusalz benutzt wurde, gibt es auch Ausnahmen. So sollen laut Dennis Eckert einzelne Bereiche in Schönebeck wie die Ernst-Thälmann-Brücke oder der Marktplatz nur mit einem speziellen Rollsplit bestreut werden.

Reinhard Schmidt räumt sein Auto frei, um zum Zahnarzt zu fahren. Stefan Demps

Ungewöhnlich heftig

Laut dem Betriebsleiter ist der Grund dafür relativ einfach. Gerade für die Brücke, die möglicherweise bald saniert werden soll, könnte das Streusalz den Zustand weiter verschlechtern. Auf den anderen Straßen kann das Streumittel problemlos angewendet werden.

Mit neun Räumfahrzeugen hat der städtische Betrieb Schönebecks Straßen geräumt und gesichert. So haben sieben Multicars die Radwege frei gemacht. Für die Straßen, Gehwege und Kreuzungen waren weitere Fahrzeuge im Einsatz. „Es war uns bekannt, dass kaltes Wetter kommt, aber nicht, dass es so heftig wird“, beschreibt Dennis Eckert. Aus seiner Erfahrung ist dieser Wintereinbruch zur jetzigen Zeit eher ungewöhnlich und passiere eher im Januar, fügt er hinzu. Schönebecks Straßen wurden laut dem Betriebsleiter am Dienstag entsprechend dem Tourenplan geräumt.

Ameos und KVG problemfrei

„Bei uns in Schönebeck gab es keine Probleme“, berichtet Nancy Thiede, die Kommunikationsverantwortliche von Ameos Ost. So seien alle Mitarbeiter problemlos zur Arbeit erschienen. So gab es weder Beeinträchtigungen durch das Wetter noch durch Krankheiten. Auch eine akute Zunahme von Patienten, die wegen Stürzen in die Notaufnahme eingeliefert werden mussten, habe es laut Nancy Thiede nicht gegeben.

„Im Busverkehr gab es keine Einschränkungen“, erklärt Bill Bank. Der Leiter Verkehrsplanung, Marketing und Tarif bei der Kreisverkehrsgesellschaft Salzland (KVG) berichtet zwar von vereinzelten Verspätungen, die aber durch den Verkehr und die angepasste Geschwindigkeit der Autofahrer zu erklären sei.

Bill Bank verweist darauf, dass über die soziale Netzwerke (X/ehemals Twitter und Facebook) hat die KVG bereits darauf hingewiesen, dass es zu Verspätungen kommen könnte. „Wir sind den Umständen entsprechend gut klargekommen“, bewertet Bill Bank die Situation. Als Beispiel nennt er einen Bus der Linie 120 von Baalberge nach Könnern, der ausgefallen sei. „Da hat es vermutlich witterungsbedingt ein technisches Problem gegeben“, so der Leiter Verkehrsplanung. Ein Ersatzfahrzeug wurde bereitgestellt und habe die Fahrt dann übernommen.

Insgesamt habe es laut Angaben des Polizeireviers Salzlandkreis bis zum gestrigen Mittag 23 Unfälle gegeben. Den ersten gab gegen 4.30 Uhr. Bei zehn Unfällen rutschten Fahrzeuge ohne Fremdverschulden in den Straßengraben. Dabei wurde eine Fahrerin leicht verletzt. Die Polizei rät dazu, Geschwindigkeit und Abstand der Witterung anzupassen.