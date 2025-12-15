weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Deutsche Bahn: Pendler verärgert über Verspätungen und Ausfälle

Deutsche Bahn Pendler zwischen Schönebeck und Magdeburg braucht mehr als eine Stunde

Eine Fahrt von Schönebeck-Felgeleben nach Magdeburg dauerte theoretisch nicht lange. Das gilt auch für Fahrten mit der Deutschen Bahn. Doch manchmal geht es nicht weiter. Der Grund dafür

Von Stefan Demps Aktualisiert: 16.12.2025, 08:47
Der Bahnhof Schönebeck dient Pendlern, um nach Magdeburg oder Halle zu fahren. Archivfoto: Stefan Demps

Schönebeck. - Frank Geyers morgendlicher Ablauf gleicht dem vieler anderer Pendler. Kurz nach halb sieben steigt er in Felgeleben in den RE 30 nach Magdeburg Hauptbahnhof, um zur Arbeit zu fahren. Dabei läuft nicht immer alles nach Plan.