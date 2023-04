Pömmelte/Ilberstedt - „Normalerweise mache ich das ja mit dem Fahrrad. Aber bei dem Wetter – neeee“, steigt Kurt Kuchinke gestern aus seinem kleinen Auto, das er auf dem Parkplatz am Ringheiligtum abstellt. Der 60-Jährige holt aus dem Kofferraum einen Werkzeugkoffer, als zähle er zum Heer der Handwerker, die gerade das Info-Zentrum fertigstellen. Doch bei einem Gepäckstück stutzt man: In einer Kiste liegen dutzende Holzstempel wirr durcheinander, als sei der Mann Vertreter einer riesigen Genehmigungsbehörde. Es sind Ersatzstempel für die roten Holzkästen, die analog zu den grünen der Harzer Wandernadel 40-fach im Salzlandkreis stehen. „Wenn mal einer kaputt oder weg ist, schaffe ich gleich Ersatz“, sagt der Ehrenamtler in der roten Jacke. (Klar: rote Kästen, rote Jacke. Wir werden dem ähnlich, was wir lieben ...)

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.