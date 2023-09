Am 10. September öffnen wieder tausende Denkmale Tür und Tor und lassen interessierte Besucher hinter ihre Kulissen blicken. So auch der Verein der Sachsendorfer Mühlenfreunde, der mehr macht, als nur das technische Denkmal aufzuschließen.

Sachsendorf - Was schlecht riecht, kann auch nicht gut schmecken. Unser Geruchs- und Geschmackssinn arbeiten zusammen. Sie verschaffen uns Genuss, warnen aber auch vor Ungenießbarem und Gefahren. In der Sachsendorfer Mühle riecht es dagegen gut: vom Scheitel bis zur Sohle. Sprich von der Flügelwelle bis zum Mühlenbock. In Barby sind auch seit einiger Zeit Geocacher unterwegs.

Zu dieser Erkenntnis dürften jene Besucher kommen, die am Sonntag zur alten Windkraft aufsteigen. Die Treppe ist steil, aber gut begehbar. Das macht die 84-jährige Eva Radespiel vor, die ältestes Vereinsmitglied ist. Sie gründete vor 30 Jahren zusammen mit ihrem Mann Gustav den „Freundeskreis Mühle Sachsendorf“. Gustav ist verstorben, aber Eva lässt die Mühle noch immer nicht los. Sie wohnt im alten Windmüllerhaus.

Aktuell wird der 22-köpfige Verein von Martin Häniche geleitet, dem einige engagierte Mitstreiter zur Verfügung stehen. Einer von ihnen ist Reinhard Höfflin, der vor allem durch seine Eigenschaft als Handwerker gute Dienste tut. Und als Ideengeber für Ausstellungen, wie am Sonntag. Dann will er „Mühlen vor der Mühle“ präsentieren. Ein origineller Titel, der Substanz hat. Der Sammler hat einige Kaffee- und Mohnmühlen zusammen getragen, die ausgestellt werden sollen (mehr dazu in den nächsten Tagen).

Um noch mal auf die sinnliche Komponente zurückzukommen, wenn Besucher mit offenen Augen und geputzter Nase das Denkmal besteigen.

Denn darin riecht es nach Mehl und Schrot, als habe erst gestern der Müller seine Tagesleistung von einigen hundert Kilo erbracht. Das Holz hat in den vergangenen 300 Jahren offenbar die Gerüche assimiliert.

„Jeder Müller hatte tierische Helfer, die die Zahl der Ratten und Mäuse klein hielten“, sagt der Vereinsvorsitzende Häniche. Auch heute kennt er einen Kater, der sich in die Mühle einschleicht, Mäuslein fängt, sich aber zuweilen auch „unfein“ benimmt. Zum Beispiel wenn er einen Getreidetopf mit einem Katzenklo verwechselt. Was sich aber „reparieren“, sprich, auswechseln lässt. Wer das sogenannte Katzenloch mit der spurensichernden Akribie von Kriminalisten betrachtet, stellt einige wenige Tierhaare fest. Sie stammen von der Mieze, die bis heute das Innere der Mühle besucht und nach dem Rechten sieht. Denn hier wird zwar selten geschrotet, aber dennoch liegt einiges Getreide herum. Was die Nager anlockt. Keine weiteren Fragen.

Reinhard Höfflin, der als Tischler besonders qualifiziert für die mechanischen Abläufe ist, wird wieder das Prinzip der Kraftübertragung von den Ruten bis zum Mahlstein erklären.

Dann zeigt er auch solche Details, wie jene von Mühlenbauer Martin Wernicke, der als handwerklicher Solist mit großem Geschick die Bockwindmühle 2019 sanierte. Wichtigste Arbeit war die Erneuerung des Mühlenbocks, der quasi das Fundament der 35 Tonnen schweren Windkraft darstellt. Dafür wurde die Mühle mit vier hydraulischen Hebern 46 Zentimeter angehoben und auf provisorische Schwellenstapel abgesetzt. Doch damit nicht genug. Wernicke beschränkte sich nicht nur darauf, die Arbeitsfähigkeit wieder herzustellen. Sondern auch den Zierrat, der keine Funktion hat und nur schön aussehen soll. Wie beispielsweise die gefräste Mühlenwelle aus Eiche.

Im Zusammenhang mit der Sachsendorfer Bockwindmühle darf ruhig mal die verflossene Nationalhymne zitiert werden: Auferstanden aus Ruinen. Die Aktivisten der ersten Stunde machten sich kurz nach der Wende ans Werk, um aus dem traurigen Holzskelett wieder eine Mühle zu machen. Gustav Radespiel, der in die Windmüller-Dynastie Liebeherr eingeheiratet hatte, initiierte die Gründung eines Mühlenvereins. So bekam man ABM und Fördermittel.

Etwa vor 120 Jahren ließ der Windmüller einen Walzenstuhl einbauen, der nicht mehr über hölzerne Wellen und Zahnräder, sondern per Transmission angetrieben wurde. Die Eisenmaschine mit den Stahlwalzen brachte offensichtlich eine höhere Leistung als herkömmliche Mahlsteine. Reinhard Höfflin erklärt in diesem Zusammenhang, dass „ … allerdings Mehl vom Stein besser ist“.