Die Landesstraße 51, die durch Schönebeck führt, wird erneuert. Zwischen der Calbeschen Brücke und dem neuen Kreisverkehr in der Magdeburger Straße wird das Land mit der Stadt Schönebeck und den Stadtwerken die Straße sanieren. Dabei kommt es auch zu Sperrungen im Stadtgebiet.

Die Calbesche Straße in Schönebeck wird ab nächster Woche beginnend saniert

Schönebeck - Ab Dienstag, 30. Mai, wird die Calbesche Straße in Schönebeck zwischen dem Ruth-Lübschütz-Platz und der Calbeschen Brücke gesperrt. Grund dafür sind die weiterführenden Bauarbeiten an der L 51. Mit der Fertigstellung dieses Abschnittes wird im Juni 2023 gerechnet. Wie Michael Schanz von der Landesstraßenbaubehörde (LSBB) mitteilt, wird es zu Verkehrseinschränkungen kommen. Dies betreffe auch die Anlieger, denen für einen gewissen Zeitraum nur eine fußläufige Erreichbarkeit ermöglicht werden könne. „Um die Belastung für die Verkehrsteilnehmer so gering wie möglich zu halten, wird es für jede Sperrphase eine abgestimmte Umleitungsstrecke geben“, verspricht der Regionalbereichsleiter.