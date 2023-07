Ehrenamt Die Grüne Damen aus Schönebeck informieren sich über den Wohnpark in Eggersdorf

Der Ursprung liegt bei den „Pink Ladies“ in den USA. Auf Initiative von Brigitte Schröder wurde eine ähnliche Organisation auch in Deutschland populär. Seit 2005 sind die Grünen Damen auch in Schönebeck im Einsatz. Ihr Ziel ist es dabei, ehrenamtlich für die Patienten da zu sein.