Die verschwundene Geschichte um Tafel am Bahnhof Calbe

Calbe - Vor dem vergangenen Jahreswechsel musste es beim Abschluss der Umbauarbeiten schnell gehen und der Bahnhofsvorplatz der öffentlichen Nutzung übergeben werden. Die große Eröffnung des mehr als eine Million Euro teuren Umbaus fand bislang nicht statt. Manch ein Stadtrat ärgerte sich darüber, dass die Veranstaltung bislang ausblieb. Ärgerlich erwies sich der Umbau des Geländes zudem für den Heimatverein der Saalestadt, der an vielen Stellen, darunter auch am Bahnhof Geschichtstafeln aufgebaut hatte. Im Zuge des Umbaus verschwand die beidseitig beschriebene Tafel zunächst, tauchte auf Nachfrage des Vereins dann wieder auf. Doch bislang ist die Tafel nicht an den Bahnhof zurückgekehrt, bestätigt Heimatvereinsvorsitzender Uwe Klamm. Der Verein warte noch auf die Zuarbeit einer Firma. Die Tafel soll in neuem Glanz erscheinen. Allerdings wird der für die Tafel gewählte Standort wohl weniger Aufmerksamkeit erregen als in der Vergangenheit. Vor dem Umbau konnte der Besucher etwas über die Anbindung der Saalestadt an die überregionale Bahnstrecke direkt vom Übergang der Gleise an den Vorplatz etwas erfahren. In Zukunft soll die Geschichte dort zu sehen sein, wo Radfahrer die Luft auf ihrem Rad überprüfen können. Weiter abseits soll die Tafel wieder aufgebaut werden, schildert Uwe Klamm.